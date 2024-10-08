جميع نجوم أسود الرافدين يلتحقون بالمنتخب والبصرة تحتضن التدريبات

شفق نيوز/ وصل لاعبا المنتخب الوطني العراقي امير العماري وايمن حسين، يوم الثلاثاء، الى البصرة للانضمام الى صفوف المنتخب الذي يستعد لمواجهة فلسطين في الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم الخميس المقبل .

ووصل هداف المنتخب أيمن حسين الى مقر المنتخب الوطني في البصرة قادما من قطر بعد خضوعه لفحوصات طبية هناك والتي كانت نتائجها ايجابية وسمحت له بتمثيل الفريق العراقي في لقاءه امام فلسطين .

بينما وصل لاعب المنتخب امير العماري اليوم الى البصرة قادما من نادية كراكوفيا البولندي بعد تأخره يوم عن تدريبات المنتخب لالتزامه مع ناديه.

وقال محمد عماد المنسق الاعلامي للمنتخب لوكالة شفق نيوز، "سينضم اللاعبان ايمن حسين وأمير العماري لتدريبات المنتخب مساء اليوم في البصرة استعدادا لمواجهة فلسطين بعد غد الخميس ‏وبين أن عدد اللاعبين قد اكتمل بعد ان وصل الى 25 لاعبا". وأضاف ، "سيجري المنتخب تدريباته اليوم لاول مرة مكتمل الصفوف بعد التحاق اخر لاعبين".