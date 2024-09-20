جمهور دهوك يشكو عدم تمكنه من الدخول إلى ملعبه

شفق نيوز/ ‏شكت جماهير دهوك الحاضرة بكثافة لمشاهدة مباراة فريقها دهوك مع ضيفه الزوراء في افتتاح منافسات دوري النجوم العراقي لكرة القدم 2024-2025 عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

وشوهدت أعداد كبيرة من الجماهير خارج الملعب رغم اقتنائها التذاكر إلا أن الملعب امتلأ قبل بدء المباراة بثلاث ساعات.

وشهد ملعب دهوك في يوم افتتاحه احتفالية رائعة شملت فعاليات فنية وفلكلورية جميلة تم من خلالها ايصال رسالة للعالم بان العراق بكاملة ينعم بالامان والاستقرار.

يذكر أن التذاكر الخاصة بمدرجات ملعب دهوك نفذت بالكامل، والتي تستوعب 30 ألف متفرج، قبل 3 ساعات من موعد انطلاق المباراة، بعد اقتنائها من قبل الجمهور.