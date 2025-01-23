جمهور القوة الجوية يشكو إدارة النادي لدى الاولمبية.. وهذه هي الأسباب

شفق نيوز/ أعلن عضو الهيئة العامة لنادي القوة الجوية محمد عباس عمار الفتلاوي، يوم الخميس، عن تقديم شكوى للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ضد إدارة النادي، على خلفية استقطاب اللاعبين.

وقال الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إنه "نحن كأعضاء هيئة عامة وجمهور نادي القوة الجوية، وبعد أن لاحظنا الأخطاء من قبل الإدارة الحالية للنادي بعملية استقطاب اللاعبين المحليين والمحترفين، وعدم وجود نية حقيقية للتصحيح، قدمنا شكوى نحن أربعة أشخاص من الهيئة العامة إلى اللجنة الأولمبية".

وأضاف: "سلمنا الشكوى للجنة الأولمبية العراقية بدورها قامت بتحويلنا إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لاتخاذ الإجراءات القانونية"، مبينا أنه "لدينا شكاوى أخرى سنكشفها بعد انتهاء الزيارة الرجبية، تخص الهدر بالمال العام بعملية توقيع اللاعبين المحترفين للموسم السابق والحالي".

وتابع "أننا لسنا ضد مشوار فريق النادي في الدوري، بل على العكس نحن نسانده وداعمين له، لكننا ضد بقاء الإدارة لما لمسناه من اخطاء في عملها"، مطالبا بـ"حل الهيئة الادارية عبر تقديم الاستقالة، قبل أن تتم إقالتهم بقرار حاسم".