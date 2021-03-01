جمهور الطلبة يدعو المدرب لعدم حضور لقاء الزوراء لدفع الإدارة إلى الاستقالة

شفق نيوز/ أعلن مدرب نادي الطلبة حسن أحمد، يوم الاثنين، عن تلقيه رسائل من جمهور النادي على موقع التواصل الاجتماعي تدعوه إلى عدم الحضور لمباراة الزوراء الخميس المقبل.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من مطالبات رسائل الجمهور هو الضغط على الادارة لاستقالتها".

وأضاف أنه "يحترم رغبة الجمهور لكنه سيكون متواجدا في مباراة الزوراء بغية خوض اللقاء المرتقب لأنه مدرب ولا علاقة له بما يحدث من خلافات".

ودعا أحمد الجمهور الى "الوقوف لجانب الفريق ومؤازرته للخروج بنتيجة طيبة امام الزوراء وفي الجولات المقبلة".

وكان فريق الطلبة خسر في الجولة 21 امام الصناعات الكهربائية بهدفين لهدف ويقف بالمركز 17 برصيد 20 نقطة.