"جمهورنا وصل بغداد".. الميناء يهاجم درجال وينأى بنفسه عن خليجي 25

شفق نيوز / دعت ادارة نادي الميناء الرياضي، اليوم الخميس، اتحاد الكرة العراقي الى عدم تحميلها المسؤولية في حال عدم تنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة بسبب تداعيات هبوطه الى درجة ادنى، فيما بينت أن رئيس الاتحاد عدنان درجال "أخلف" بوعده للنادي بسبب موضوع التراخيص الاسيوية.

وقال مشرف فريق نادي الميناء علي فاضل لوكالة شفق نيوز انه "كان يتوقع عدم اقامة بطولة خليجي 25 في البصرة حتى قبل ان تحدث إشكاليات بقاء او عدم بقاء الميناء في الدوري الممتاز واحتجاج الإدارة والجمهور على قرار الاتحاد".

وأضاف فاضل أن "اتحاد الكرة أراد أن يجعل اعتراضنا والفوضى الحاصلة بشأن إقامة الدوري الممتاز وعدم استقراره هو أحد أسباب عدم اقامة خليجي في البصرة".

وأوضح مشرف كرة الميناء أن "إدارة النادي تدعم إقامة البطولة في البصرة بل نرى أن اقامتها مفخرة للبصرة "، لافتاً إلى أن "ما يصدر عن الجمهور بلحظة غضب بمنع إقامة البطولة جاء بسبب ظلم الاتحاد ولا شان للنادي بذلك كون الادارة لا تستطيع السيطرة على جمهور كبير مثل جمهور الميناء المحب لكرة القدم".

وأوضح فاضل أن "الجمهور مازال غاضبا على تصرف اتحاد الكرة بإبعاد النادي من الدوري الممتاز رغم تبليغ رئيس الاتحاد عدنان درجال في وقت سابق إدارة النادي ووعده للجمهور بأن الميناء سيكون ضمن فرق الدوري الممتاز شرط اكماله التراخيص وتم ذلك وحصلنا على التراخيص لكنه تراجع واخلف بقرار يشتاط الجمهور غضباً ليرد برد فعل عنيفة".

وأوضح المشرف الرياضي أن "جمهور الميناء خرج اليوم متوجها الى بغداد لمنع إجراء قرعة الدوري الممتاز المقرر اليوم في فندق بابل بالساعة السادسة مساءً، ونتمنى ألا تصل الأمور لهذا الحد من الخلاف واتمنى من الاتحاد أيضا أن يعود لقراره الصائب ويعيد النظر بعودة الميناء الى الدوري الممتاز لتنتهي الإشكالية وتعود الأمور لمسارها الطبيعي".