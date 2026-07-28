جمباز العراق يفتح باب المشاركة في بطولة أندية غرب آسيا بالأردن

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للجمباز، يوم الثلاثاء، فتح باب المشاركة أمام الأندية العراقية في بطولة أندية غرب آسيا للجمباز الفني لفئتي الرجال والنساء، المقرر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد، حيدر محسن الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد فتح باب التسجيل أمام الأندية للمشاركة بفرقها في البطولة، التي ستقام خلال الفترة من 28 تشرين الأول ولغاية 2 تشرين الثاني 2026، استناداً إلى الدعوة الرسمية الواردة من اتحاد غرب آسيا للجمباز.

ودعا الياسري الأندية الراغبة بالمشاركة إلى التواصل مع إدارة الاتحاد العراقي للجمباز لاستكمال إجراءات التسجيل والاطلاع على تفاصيل البطولة والفئات العمرية وشروط المشاركة، وفقاً لما ورد في الدعوة الرسمية.

وأكد أن البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبي ولاعبات الأندية العراقية للاحتكاك واكتساب الخبرات وتعزيز حضور الجمباز العراقي على المستوى الإقليمي.

وأشار إلى أن اتحاد غرب آسيا يكثف جهوده لاعتماد البطولة رسمياً لدى الاتحاد الدولي للجمباز، متوقعاً صدور القرار بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.