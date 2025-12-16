جماهير نادي زاخو تتوج بجائزة الفيفا للمشجعين

شفق نيوز- دهوك

فاز مشجعو نادي زاخو الرياضي، يوم الثلاثاء، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لأفضل مشجع لعام 2025، ضمن حفل جماهيري أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الفيفا على موقعه الرسمي، أن جماهير زاخو العراقي حصلت على التكريم ضمن جوائز The Best من FIFA لعام 2025، بعد لفتة إنسانية مميزة قامت بها تجاه الأطفال المرضى، تمثلت في منحهم دُمى كهدايا.

وأوضح، أن الفوز جاء نتيجة لمبادرة جماهير النادي التي سبقت مباراة فريقهم أمام نادي الحدود ضمن دوري نجوم العراق، والتي أُقيمت في 13 مايو / أيار، حيث قام المشجعون بإلقاء آلاف الدمى المحشوة إلى أرض الملعب، جُمعت قبل انطلاق اللقاء، ليتم التبرع بها لاحقًا للأطفال المرضى.

وفي بيان صادر عن النادي، أكد أن "هذا المشهد الإنساني المثالي، المتمثل في إلقاء دُمى الأطفال داخل الملعب، يعكس قيمًا نبيلة حظيت بتقدير واسع من المجتمع الرياضي في كوردستان والعراق وآسيا. جماهيرنا تمثل الركيزة الأساسية للفريق، وتواصل دائمًا لفت الأنظار بمبادراتها الإبداعية. نأمل أن يستمر دعمهم لنا ونحن نسعى لتحقيق مزيد من النجاحات".

وتفوّق مشجعو زاخو بهذه المبادرة على مرشحين آخرين لنيل الجائزة، التي أُطلقت عام 2016، وتهدف إلى تكريم التعبير الاستثنائي عن الالتزام والدعم من مشجع أو مجموعة مشجعين، بغض النظر عن الدوري أو الجنس أو الجنسية، كما يمكن منحها لأي موقف أو لفتة تركت أثرًا واضحًا في عالم كرة القدم.

من جانبه، قال عضو إدارة النادي دلزار عدنان، لوكالة شفق نيوز، ان هذا الفوز يعكس صورة حضارية ومشرفة عن جماهير زاخو يجسد روح الانتماء والدعم الكبير الذي يقدمه الجمهور لفريقه، معتبرا أن الجائزة ليست مجرد تكريم رياضي بل محطة تاريخية تضاف الى سجل المدينة والنادي

واضاف ان هذا الانجاز تحقق بفضل تضافر الجهود والدعم الواسع من أبناء المدينة وكل من وقف مع زاخو داخل العراق وخارجه مشيرا إلى أن هذا الفوز سيبقى علامة فارقة في تاريخ الرياضة في زاخو.

يذكر ان نادي زاخو أطلق خلال الفترة الماضية عشرات الحملات التوعوية والتشجيعية داخل مدينة زاخو وفي مختلف محافظات إقليم كوردستان إلى جانب عدد من المحافظات الأخرى في العراق، بهدف حث المواطنين على المشاركة في عملية التصويت ودعم جمهور زاخو في هذه المنافسة العالمية التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم حيث يتنافس جمهور زاخو مع جمهور إسبانيا وجمهور الأرجنتين على نيل جائزة أفضل جمهور لعام.