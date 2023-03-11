جماهير سعودية تستفز رونالدو بالهتاف لميسي فيرد بتصرف "مضحك".. فيديو

شفق نيوز/ استفزت جماهير نادي الاتحاد السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بعدما أخذت تردد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جاء ذلك خلال مباراة جمعت الفريقين النصر والاتحاد مساء الخميس، على استاد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" موسم 2022-2023.

وما إن نطق المذيع الداخلي اسم رونالدو، قبل انطلاق المباراة، حتى أخذت جماهير الاتحاد تهتف بصوت واحد "ميسي.. ميسي.. ميسي"، لتبدو على ملامح رونالدو علامات استياء مضحكة. وخلال المباراة، عاود جمهور الاتحاد الكرّة، وهتفوا باسم ميسي عدة مرات.

وانتهت المباراة بهزيمة النصر أمام مضيفه، بهدف دون رد سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ80. وبذلك فقد النصر الصدارة وتجمد رصيده عند 46 نقطة، لصالح الاتحاد الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة.