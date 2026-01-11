جماهير زاخو تواصل كتابة التاريخ وتحقق إنجازاً عالمياً جديداً

شفق نيوز- دهوك

تواصل جماهير نادي زاخو في إقليم كوردستان، كتابة التاريخ بحضورها الاستثنائي على الساحة الكروية العالمية، بعد أن تُوّجت رسمياً بجائزة أفضل جمهور في العالم ضمن الاستفتاء الذي أُقيم في 19 كانون الأول / ديسمبر 2025، خلال حفل جوائز The Best الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب حصولها على قرابة سبعة ملايين صوت في تصويت الجمهور.

وفي إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها، كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن احتلال نادي زاخو المركز الـ100 عالمياً من حيث معدل الحضور الجماهيري على مستوى دوريات العالم، بمعدل تجاوز 22,954 متفرجاً في المباراة الواحدة.

ويُعد هذا الرقم إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الجماهير العراقية، ويعكس الشغف الكبير والدعم اللافت الذي تقدمه جماهير زاخو لفريقها، مؤكداً مكانتهم كأحد أبرز النماذج الجماهيرية في كرة القدم العالمية.