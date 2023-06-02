جماهير روما تنتقم من تايلور في المطار.. فيديو

شفق نيوز/ تعرض الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور للاعتداء من جانب جماهير روما الغاضبة في المطار، إثر إدارته لمواجهة نهائي الدوري الأوروبي والتي شهدت خسارة الفريق الإيطالي.

وأدار تايلور الأربعاء الماضي نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية في ملعب "بوشكاش أرينا"، وانتهت المباراة بركلات الترجيح التي رجحت كفة النادي الإسباني 4-1 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.

والتقط الصحفي الإيطالي ميشيل كريستشيتيلو فيديو لحظة احتجاز جماهير روما لتايلور في المطار، ووفقا للتقارير، قام أحد المشجعين برمي كرسي على الحكم البالغ من العمر 44 عاما.

وشهدت المباراة إشهار الحكم 13 بطاقة صفراء، من بينها بطاقة صفراء بوجه مدرب روما جوزيه مورينيو، وظهر المدرب البرتغالي غاضبا للغاية من القرارات التي اتخذت ضد فريقه حتى أنه انتظر في موقف السيارات بعد المباراة وقام بالتهجم اللفظي على تايلور.

وأثار أداء الحكم الإنجليزي العديد من الأخطاء والشكوى من اللاعبين والمدربين على حد سواء، حتى أنه احتسب ركلة جزاء على نادي روما قبل أن يعود لتقنية حكم الفيديو المساعد ويتراجع عن العقوبة.