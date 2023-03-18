جماهير باريس تُخطّط لمهاجمة ميسي الأحد

شفق نيوز/ يخطط ألتراس باريس سان جيرمان لإطلاق صافرات استهجان تجاه ليونيل ميسي نجم الفريق في مباراة رين الأحد المقبل، إذ تراه سبباً في الخروج من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أمام بايرن ميونخ رغم تقاضيه راتباً عالياً، وكذلك انتشار أخبار رحيله عن النادي نهاية الموسم الحالي، إذ دخل الفترة الحرة من عقده الذي ينتهي بعد 3 أشهر.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أحد أعضاء الألتراس الذي طلب عدم الكشف عن هويته: سنطلق صافرات الاستهجان تجاه ميسي يوم الأحد في مباراة رين، إنه يتقاضى راتباً مرتفعاً لا يقارن بما يقدمه داخل الملعب، كذلك اللاعب لم يجدد عقده مع النادي، وهذا يثير الاستياء.

وفي وقت سابق، نفى الأرجنتيني خورخي ميسي، والد النجم ليونيل ميسي، ما تردد بشأن إمكانية انتقال نجله إلى الهلال السعودي، ورفضه خوض التدريبات في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

فيما ذكرت شبكة "RMC" سبورت الفرنسية، أن ميسي لم يشارك في مران باريس سان جيرمان، يوم الخميس، ليثير علامات الاستفهام حوله قبل آخر مباراة، على عتبة التوقف الدولي.