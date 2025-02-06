جماهير الشرطة تهدد باحتشاد جماهيري ودخول "المدرجات عنوة" في مباراة ناديهم مع الزوراء

شفق نيوز/ طالب جماهير نادي الشرطة، يوم الخميس، بضمان دخولهم لمباراة الديربي مقابل الزوراء، بـ"عدالة وتكافئ"، بنسبة 50% لكل فريق، فيما بينوا أنهم سيحتشدون أمام ملعب الزوراء لتأكيد حضورهم اللقاء، بعد تحذيرهم من دخول المدرجات عنوة في حال عدم توفر التذاكر.

وقالت الجماهير، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الإعلان عن توفير الترحال المجاني لعشاق الشرطة من جميع محافظات العراق وبغداد، لحضور ديربي الشرطة والزوراء المقرر مساء يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 19 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، نؤكد على أهمية ضمان دخول جماهيرنا إلى المباراة بكل سلاسة وعدالة والتكافؤ 50% لكل فريق، وعليه سيتم الاحتشاد أمام ملعب الزوراء اعتباراً من الساعة 12 ظهراً، تأكيداً على حقنا المشروع في حضور اللقاء ودعم فريقنا".

وأضافت أنه "في حال عدم توفير التذاكر اللازمة لجماهير الشرطة، فإننا نحمّل رئيس الاتحاد عدنان درجال، وإدارة نادي الزوراء، ولجنة المسابقات المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن ذلك، ونطالب الجهات المعنية باتخاذ التدابير المناسبة لضمان دخول الجماهير بما يحفظ النظام ويحترم حقوق المشجعين".

وبينت أنه "نحن كجماهير الشرطة، نؤكد على موقفنا الثابت في دعم فريقنا بكل الطرق القانونية والمشروعة، وندعو الجميع إلى التعامل بحكمة ومسؤولية لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي بعيداً عن أي تصعيد جماهيري قد ينتج لا سمح الله كدخول المُدرجات عنوةً".