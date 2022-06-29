جماهير الديوانية تحاصر لاعبي الشرطة والشغب يستخدم "الماء الحار" لتفريقهم

شفق نيوز/ حاصرت جماهير نادي الديوانية، يوم الأربعاء، لاعبي نادي الشرطة داخل ملعب الديوانية، ما اضطر قوات مكافحة الشغب للتدخل واستخدام "الماء الحار" لتفريقهم.

وأكد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، اصابة المدرب المساعد لفريق الشرطة حسين عبد الواحد بـ"كتفه".

وقام جمهور الديوانية بغد لقاء الشرطة والديوانبة بتكسير زجاج حافلة نادي الشرطة.

وكان وزير الداخلية ارسل اعداداً كبيرة من قوات الداخلية لتأمين الحماية للاعبي الشرطة ومع كل ذلك لم يسيطروا على الجمهور الديواني.

وقال نائب رئيس نادي الشرطة ورئيس الوفد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "جمهور الديوانية تجاوز على فريق الشرطة بعد انتهاء اللقاء"، مضيفا "لن تحدث صدامات مباشرة لكن الجمهور تجاوز على اللاعبين وقاموا بتكسير زجاج الحافلة التي تقل وفد فريق الشرطة".

وأبدى الزاملي، اسفه "لما يحدث في الملاعب العراقية"، داعيا الجماهير الى "التحلي بالروح الرياضية وتقبل الفوز والخسارة".

وتعادل فريق الديوانية اليوم مع الشرطة بهدف لكل منهما ليكون الديوانية ضمن الفرق الهابطة الاربعة في حال اعتمد الاتحاد قرار هبوط اربعة فرق من الممتاز للدرجة الاولى.