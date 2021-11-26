جماهير الديوانية تحاصر إدارة النادي و تطالبها بالاستقالة (فيديو + صور)

شفق نيوز / حاصرت جماهير نادي الديوانية، يوم الجمعة، إدارة النادي، وطالبتها بالاستقالة، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها من نادي الصناعة.

وجرت ظهر اليوم، مباراتان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، جمعت الأولى فريقي الديوانية وضيفه الصناعة على ملعب الأول، وانتهى اللقاء بفوز الصناعة 2-1.

وجاء هدف الديوانية في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، عن طريق عبد الله حامد، وفي الشوط الثاني سجل الصناعة هدفين لينتهي اللقاء بفوز مستحق للصناعة بهدفين لهدف.

وضيف ملعب دهوك المباراة الثانية، التي جرت بين فريقي أربيل وضيفه النفط، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.