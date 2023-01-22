إجماع على أيمن حسين.. لاعبو العراق وعمان يتصدرون المنتخب "الذهبي" الخليجي

شفق نيوز/ أجمع الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، يوم الاحد، على اختيار اللاعب العراقي أيمن حسين كمهاجم للمنتخب "الذهبي" الخليجي من بين اللاعبين الذين شاركوا في بطولة خليجي 25 التي اختتمت الأسبوع الماضي في محافظة البصرة العراقية.

وذكر الاتحاد الخليجي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه اختار التشكيلة الذهبية للمنتخب الخليجي التي ضمت 11 لاعباً من خلال الاستفتاء الفني الذي اقيم خلال دورة كأس الخليج 25 التي اختتمت بمدينة البصرة يوم 19 كانون الثاني/ يناير.

وضمت تشكيلة المنتخب الخليجي الذهبي في حراسة المرمى ابراهيم المخيني حارس مرمى منتخب عمان والذي تم اختياره كأفضل حارس مرمى في البطولة.

وفي خط الدفاع اختير أمين بن عدي من منتخب البحرين، وعلي فائز من منتخب العراق، وهمام الأمين من منتخب قطر، واحمد الخميسي من منتخب عمان.

وفي خط الوسط حارب السعدي وصلاح اليحيائي من منتخب عمان، وابراهيم بايش وأمجد عطوان من منتخب العراق.

وفي خط الهجوم علي أسد من منتخب قطر، وهداف البطولة أيمن حسين من منتخب العراق.

وأشاد رئيس الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي سالم الحبسي، بالجهود التي بذلتها لجنة الاستفتاء الفنية والتي ضمن ابرز نجوم وأساطير كرة القدم الخليجية المتواجدة في البصرة، مشيرا الى أن الاستفتاء وضع أعلى المعايير الفنية وشهدت قائمة المنتخب الخليجي الذهبي منافسة كبيرة حيث بلغ عدد اللاعبين المرشحين 39 لاعبا والفروقات تكاد تكون متساوية.

وقال الحبسي ان الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي اعتاد على تنظيم أكبر استفتاء لاختيار المنتخب الخليجي الذهبي منذ 2014 انطلاقا من خليجي الرياض مرورا بجميع دورات الخليج وصولا لخليجي البصرة.

وبلغ عدد اللاعبين الذين تم ترشيحهم للاستفتاء الخليجي لاختيار المنتخب الخليجي الذهبي 39 لاعباً من مجموع اللاعبين الذين شاركوا مع منتخباتهم الخليجية الثمانية.

وتصدر نجوم العراق وعمان الاستفتاء الخليجي وشكلوا النسبة الاعلى في التشكيلة الرسمية فكانوا اكثر اللاعبين حصولاً على الأصوات حيث حصل حارب السعدي وصلاح اليحيائي من منتخب عمان على 7 اصوات لكل منهما، وابراهيم بايش من منتخب العراق وابراهيم المخيني من عمان على 6 اصوات لكل منهما.

وحصل أيمن حسين هداف المنتخب العراقي على إجماع الاستفتاء الخليجي لاختيار المنتخب الخليجي الذهبي.

واختار الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي 10 من أساطير كرة القدم الخليجية ليشكلوا الفريق التاسع في بطولة كأس الخليج 25 للإشراف على الاستفتاء الخليجي لاختيار تشكيلة المنتخب الخليجي الذهبي.

وتكونت اللجنة الفنية من صفوان عبد الغني رئيساً للجنة وإبراهيم سالم من العراق، وفهد خميس وجمال بوهندي من الامارات، ويونس أمان وإسماعيل العجمي من عمان، وحمود سلطان من البحرين، وأحمد خليل من قطر، وفرج لهيب من الكويت، وعلاء الصاصي من اليمن.

وصفوان عبد الغني حامد، لاعب منتخب العراق السابق ومدرب ومحلل فني حاصل على شهادة الماجستير ويعمل بجامعة بغداد وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة واستاذاً جامعياً، كما مثّل العديد من الاندية الجماهرية العراقية كالقوة الجوية والشرطة، واحترف مع نادي الرمثا الاردني، وشارك في دوري ابطال اسيا للاندية 2006، ودوري الاندية العربية 2007 مع فريق القوة الجوية، وحاصل على بطولة العاب غرب اسيا مع المنتخب العراقي التي اقيمت في دولة قطر 2005.