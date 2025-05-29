أجل توقيع العقد من أجلها.. يامال لا ينسى "صاحبة الفضل"

شفق نيوز/ بينما جدد نادي برشلونة الإسباني عقد جناحه المتألق لامين يامال حتى عام 2031، سلطت تقارير صحفية الضوء على جدته المغربية فاطمة، ووصفتها بأنها "أهم امرأة في حياة اللاعب".

وأجّل يامال، نجم الفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا، جلسة التصوير الرسمية لتوقيع عقده الجديد مع النادي، في انتظار حضور جدته لأبيه، فاطمة.

ويعزو اللاعب الشاب، البالغ من العمر 17 عاماً، الفضل لجدته في الحفاظ على استقراره النفسي والأسري، خاصة بعد انفصال والديه حين كان في الثالثة من عمره، مشيراً إلى دورها الكبير في تربيته.

وأعلن برشلونة، الثلاثاء، أن يامال وقّع عقداً جديداً مع الفريق بحضور رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو، يمتد حتى عام 2031، حيث سيبلغ حينها 24 عاماً، ويتضمن العقد شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو.

ومع ذلك، تقرر تأجيل جلسة التصوير الرسمية للتوقيع حتى يوليو المقبل، حين يبلغ يامال سن الـ18، بسبب عدم تمكن جدته من الحضور يوم التوقيع.

وغادرت فاطمة المغرب إلى برشلونة عام 1990 برفقة أبنائها الخمسة، ومن بينهم منير نصراوي، والد لامين، ولعبت دوراً محورياً في رعاية حفيدها بعد انفصال والدته، شيلا إيبانا، المنحدرة من غينيا الاستوائية، عن نصراوي.

وبحسب التقارير، عرض يامال على جدته شراء منزل جديد، إلا أنها رفضت العرض مفضّلة البقاء في حي "روكافوندا" الشعبي بمدينة ماتارو شمالي برشلونة، حيث تربى يامال.

ويحتفل النجم الإسباني بأهدافه من خلال إشارة بيديه إلى الرقم 304، في إشارة إلى الرمز البريدي لروكافوندا.

وكان يامال قد انضم إلى برشلونة عام 2014 وهو في السادسة من عمره، ونشأ في أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة، قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق الأول عام 2023.

وفي بطولة أوروبا لكرة القدم العام الماضي، أصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة، وسجل هدفاً رائعاً في نصف النهائي أمام منتخب فرنسا.