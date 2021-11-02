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جليل زيدان يطالب نادي اربيل بمستحقات مالية وفق مستمسكات معززة بعقود

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-02T09:09:05+0000
جليل زيدان يطالب نادي اربيل بمستحقات مالية وفق مستمسكات معززة بعقود

شفق نيوز/ دعا الحارس الدولي السابق والمدرب الحالي جليل زيدان شمول نادي اربيل بعدم الترخيص اسوة بالاندية التي لم تسدد ديونها للاعبين ومدربين .

وقال جليل زيدان لشفق نيوز انني اطلب نادي اربيل مبلغ قدره مئة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار مازالت بذمة ادارة اربيل مقابل عملي مع النادي.

وأضاف جليل؛ انه سبق وان كسب القضية في المحاكم العراقية الرياضية بعد إثباته مستحقاته بمستمسكات رسمية.

وبين ان ادارة اربيل ليس لها حق بعدم دفعها مستحقاتي وعليها الالتزام والمصداقية في تعاقداتها.

وأبدى زيدان استغرابه من اتحاد الكرة كيف منح نادي اربيل الترخيص مع انه يطلبها المبلغ بحكم من المحكمة وتعرف ذلك ادارة اربيل ولن تنكره.

وكانت لجنة التراخيص حددت ثلاث اندية لم ترخصها هي الكرخ والطلبة والميناء لوجود ديون لاعبين ومدربين بذمتها.

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