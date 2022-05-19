نادي الميناء في مهب الريح ونائب الرئيس يتحدث عن "مؤامرة"

شفق نيوز/ بيّن نائب رئيس نادي الميناء محمد جابر يوم الخميس، بانه تفاجأ بحل الادارة بعد استقالة خمسة من اعضاء الهيئة الادارية لتكون الإدارة غير قانونية.

وقال جابر لوكالة شفق نيوز؛ إن "خمسة ممن يعملون في الموانئ وهم اعضاء الهيئة الادارية والذين ليس لديهم حظوظ في الانتخابات المقبلة قدموا استقالتهم قبل يومين من إجراء الانتخابات المقررة يوم السبت المقبل، ليتم بعد ذلك حل إدارة النادي بسبب عدم اكتمال نصابها وإلغاء الانتخابات التي تهيئنا لها منذ أيام بحجز القاعة وتنظيمها لاستقبال الهيئة العامة للنادي".

وبين أن "هذا الإجراء ربما سيلجأ النادي لتشكيل هيئة مؤقتة بعد ان تم حل الإدارة قبل يومين من الانتخابات المرتقبة".

ولفت إلى أن "وضع النادي صعب جدا ويسوء من سيء لاسوأ بسبب التخبطات التدخلات وعدم وجود الأموال وهذا أمر مؤسف يمر به النادي منذ مدة طويلة".

واوضح ان "الانتخابات كانت مقررة نهاية العام الحالي في كانون الأول حسب المدة المحددة (4 سنوات) إلا أننا استجبنا لرأي مدير الموانئ وقربنا الانتخابات ليوم السبت المقبل لكن تفاجأنا بالاستقالات الخمسة التي أربكت الحسابات و فشلت الانتخابات المقررة مطلع الأسبوع المقبل".

ويحتل فريق الميناء في ترتيب الفرق المركز ماقبل الأخير بعد انتهاء الجولة 32 برصيد 20 نقطة وهو مهدد بنسبة كبيرة للهبوط إلى الدرجة الاولى".