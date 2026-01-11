"جلوبال سبورت" تحمل وزارة الشباب العراقية مسؤولية تردي الخدمات في ملعب المدينة

شفق نيوز- بغداد

حمّل المدير المفوض لشركة "جلوبال سبورت" العراقية، فلاح منفي، المنفذ لمشروع ملعب المدينة، يوم الأحد، الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة و قسم المشاريع الاستراتيجية وإدارة الوزارة، المسؤولية المباشرة عن تدهور أرضية ملعب المدينة ووصولها إلى حالة "مؤسفة"، تسببت بتشويه المباريات وإثارة جدل رياضي واسع.

وقال منفي لوكالة شفق نيوز، "إنني أبرأ ناديي الطلبة والقوة الجوية من أي مسؤولية عمّا آلت إليه أرضية الملعب"، مؤكداً أن "الناديين تسلما الملعب وهو خارج المعايير الفنية والدولية، ولا يمتلكان أي دور أو خبرة في معالجة أخطاء إنشائية بهذا الحجم".

وأوضح أن "وزارة الشباب والرياضة أصرت على تغيير أرضية الملعب بالكامل، رغم تحذيراته المتكررة بعدم رفع الأرضية السابقة التي كانت تتكون من رمل خاص وعشب إيطالي معتمد دولياً ومقاوم للعوامل الجوية"، مبيناً أن "تلك الأرضية كانت صالحة وقادرة على تصريف المياه بكفاءة عالية".

وأضاف منفي أن "المشكلة تفاقمت بسبب إزالة منظومة تصريف المياه بالكامل، واستبدال الرمل بالطين، وزراعة عشب مجهول المصدر، فضلاً عن إسناد العمل إلى مقاول يفتقر إلى الخبرة في تنفيذ مشاريع دقيقة من هذا النوع، ما أدى إلى تحول الملعب إلى أرضية موحلة مع أول موجة أمطار".

وتساءل مدير الشركة عن أسباب هذا "الإصرار غير المبرر على تغيير الأرضية، الذي جعل الملعب بهذا الشكل المؤسف بعد أن كانت دول الجوار والفرق التي لعبت عليه سابقاً تتغنّى بجودته"، محذراً من أن "معالجة الوضع الحالي تتطلب جهوداً كبيرة وكلفة مالية عالية، تبدأ برفع الأرضية بالكامل، وإزالة الطبقة الطينية، واستبدالها برمل متخصص، وزراعة عشب إيطالي معتمد دولياً، إلى جانب إعادة إنشاء منظومتي السقي وتصريف المياه وفق المواصفات الدولية".

وأشار إلى أن "نجاح ملاعب مثل الناصرية والكوت وغيرها يعود إلى التزام إداراتها بالتعليمات الفنية التي وضعتها شركته"، داعياً الجهات المعنية إلى "مقارنة تلك الملاعب بواقع ملعب المدينة الحالي".

وأكد منفي على أن "الوزارة أشرفت على جميع الأعمال الخاصة بتبديل وتغيير التربة، التي كانت أصلاً خارج المعايير الدولية المعتمدة لأرضيات كرة القدم، ثم قامت بتسليم الملعب إلى إدارتي ناديي الطلبة والقوة الجوية دون معالجة الخلل، ما يرفع المسؤولية عنهما بشكل كامل".

وكانت مباراة الطلبة والكهرباء، ضمن الجولة الـ11 من دوري نجوم العراق، قد ألغيت بعد أن تحولت أرضية ملعب المدينة إلى ساحة موحلة نتيجة الأمطار الغزيرة وتجمع المياه، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على السلامة والمستوى الفني للمباراة وأثار موجة انتقادات واسعة.