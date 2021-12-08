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"جلال حسن" يتماثل للشفاء ومدربه يقدمه الى المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-08T09:34:47+0000
"جلال حسن" يتماثل للشفاء ومدربه يقدمه الى المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أكد مدرب حراس مرمى نادي الزوراء الرياضي لكرة القدم عماد هاشم، يوم الاربعاء، أن الحارس "جلال حسن" تماثل للشفاء بنسبة كبيرة، مشيراً إلى مشاركته في مباراة الفريق المقبلة امام زاخو في الجولة 12 من الدوري العراقي الممتاز .

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز، إن جلال حسن سيكون جاهزاً بالتمام بعد عشرة ايام، مبيناً أن اشراكه في المباراة المقبلة هو لرفع حاجز الخوف والتردد منه واعادته لوضعه الطبيعي.

وأشار عاشم الى أنه يؤيد عودة الحارس جلال لتشكيلة المنتخب الوطني لامتلاكه خبرة طويلة وامكانية عالية في الذود عن مرمى المنتخب، مبيناً أن التنافس سيكون على اشده بين جلال حسن وفهد طالب وعلي ياسين لتمثيل المنتخب خلال المرحلة المقبلة .

ولفت إلى أن تمثيل فريق الزوراء سيشهد تنافساً قوياً بين الحارسين جلال حسن وعلي ياسين، مؤكداً أنه من الصعب اختياري لاحدهما للمهمة لتقارب المستوى.

وأوضح أن التكليف سيكون مرهوناً بمستواهما خلال التمرين وما يقدماه في المباريات .

وتعرض حارس مرمى المنتخب العراقي وفريق الزوراء جلال حسن، لإصابة تمزق في الغضروف الهلالي والتي تفاقمت مرتين وابعدته عن المنتخب في تصفيات كأس العالم وبطولة العرب في قطر .

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