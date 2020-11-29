جلال حسن يتعافى من كورونا وينتظر قراراً اماراتياً للعودة إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلن نادي الزوراء الرياضي، يوم الأحد، عن تعافي حارس الفريق والمنتخب العراقي جلال حسن من فيروس كورونا.

وقال الناطق الرسمي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج فحص حارس المنتخب والنوارس جلال حسن ظهرت اليوم الاحد وكانت سلبية"، موضحا أن "حسن يتمتع الان في الامارات بصحة جيدة بعد خلو جسمه من فايروس كورونا الذي أصيبه به خلال تواجد المنتخب العراقي بمعسكر تدريبي في دبي مؤخراً".

وأضاف أنه "سيتم يوم غد التأكد بشكل اخير من الفحوصات ليسمح له من قبل السلطات الصحية الاماراتية بالعودة الى بغداد بعد غد الثلاثاء بعد اتمام اجراءات الحجوزات".

وأشار رشيد إلى أن "حسن سينظم بعد العودة الى بغداد لتدريبات فريق الزوراء ليكون جاهزاً لمباريات الدوري المقبلة".