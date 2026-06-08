جلال حسن: لا نراقب النجوم.. بل نواجه فريقاً كاملاً

شفق نيوز- بغداد

أكد قائد المنتخب العراقي، جلال حسن، يوم الاثنين، أن مواجهة أي منتخب في كأس العالم لا تعتمد على مراقبة لاعب واحد مهما كان اسمه أو قيمته الفنية.

وقال حسن، في مقابلة إعلامية، إن "العراق سيواجه فرقاً متكاملة تضم مجموعة من اللاعبين المميزين"، مبيناً أن "التركيز سيكون على أداء الفريق المنافس ككل، مع الالتزام بالتعليمات والخطط التي يضعها الجهاز الفني لكل مباراة".

وأشار إلى أن "مباراة العراق أمام السعودية في جدة كانت الأصعب خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026"، مبيناً أن "مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن كانتا أقل صعوبة مقارنة بها".

وأشاد قائد "أسود الرافدين" بالجمهور السعودي، واصفاً إياه بأنه من أصعب الجماهير التي واجهها خلال مسيرته الدولية، لما يتميز به من حضور قوي وتشجيع متواصل منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة.

ويواصل المنتخب العراقي استعداداته للمونديال بخوض مباراة ودية أمام منتخب فنزويلا يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يستهل مشواره الرسمي في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب النرويج يوم 17 حزيران الجاري.