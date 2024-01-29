جلال حسن في إشارة إلى "القرار المثير" للحكم الإيراني: "الله يسامحه" على طرد أيمن حسين

شفق نيوز/ دعا جلال حسن حارس مرمى المنتخب العراقي، الله أن يسامح حكم مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الأردني، علي رضا، بسبب البطاقة الحمراء التي أشهرها بوجه المهاجم أيمن حسين، بسبب احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى النشامى

وقال جلال حسن، في تصريحاته عقب المباراة إن "المنتخب العراقي تراجع بالأداء بعد الطرد ليقل تركيز اللاعبين ويسجل الاردن هدفين متتاليين".

وأضاف حسن، أن "هذا هو حال كرة القدم، لقد كان منتخبنا دون المستوى في الشوط الأول، وسيطر الأردنيون ليخرجوا متقدمين فيه بهدف جاء في الوقت بدل الضائع".

وتابع حسن، "في الشوط الثاني تحسن أداء منتخب العراق وتمكنا من تعديل النتيجة ومن ثم تسجيل هدف التقدم".

وأشار إلى أن "طرد أيمن حسين غير المستحق غيّر مجرى اللقاء واستغل الأردن تراجع فريقنا ليسجل هدفين متتاليين يحسم فيهما اللقاء لصالحه".

وابدى استغرابه لطرد حكم اللقاء اللاعب ايمن حسين، موضحا أنه "لم يقم سوى باحتفال طبيعي، عبّر عن فرحته لكن الحكم بقرار غريب حين أشهر بوجهه البطاقة الصفراء الثانية"، داعياً الله أن "يسامح الحكم على قراره الظالم".