"جعل العراق لقمة سائغة".. رياضيون ينتقدون "ضعف" اتحاد الكرة والأخير: لا نملك عصا سحرية

شفق نيوز/ انتقد مختصون في الكرة العراقية اليوم الخميس، الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وفيما بينوا ان اتحاد الكرة لم يكن موفقا في إدارة المنتخب خلال تصفيات كأس العالم وبطولة العرب التي خرج منها من الدور الأول، أشاروا الى أن ضعف منظومة الاتحاد والتي جعلت العراق لقمة سائغة أمام فرق خليجية بأسوأ حالاتها.

مستشار بيتروفيتش

ودعا اللاعب الدولي السابق حيدر محمود للإبقاء على المدرب بيتروفيتش في الوقت الحالي وعدم اتخاذ قرار بابعاده سيما منتخب العراق ينتظر ماتبقى من مباريات التصفيات الاسيوية.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز؛ إن بيتروفيتش الأفضل لقيادة حتى بعد الاخفاقات في البطولة العربية، مبيناً أنه من الصعب تغييره في هذه الفترة الحرجة ونحن ننافس على البطاقة الثالثة.

واقترح اللاعب الدولي السابق؛ على اتحاد الكرة إضافة مستشار لبيتروفيتش وسيكون هذا حل أفضل، لاسيما بعد أن لاحظنا بيتروفيتش في بطولة العرب لا يملك الحلول وكان ذلك واضحاً في الشوط الثاني بعد ان اثبت بانه لا يمتلك الحلول، مبينا أنه لو كان هناك مستشار مع بتروفيتش لتغيير الحال.

واشار الى ان اخطاء عديدة وقع بها بيتروفيتش منها عدم قرائته للمباريات التي خاضها منتخبنا، وعدم الاستقرار على تشكيلة، وإشراك لاعبين غير جاهزين في مباريات حساسة فضلا عن تغييراته الخاطئة .

واقترح محمود اعادة لاعبي خط الدفاع السابقين مثل احمد ابراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار لإحداث استقرار في هذا الخط الذي شهد خللاً واضحا في كأس العرب.

لقمة سائغة

بدوره؛ أكد اللاعب الدولي السابق رياض عبد العباس أن ضعف منظومة الاتحاد جعلت العراق لقمة سائغة أمام فرق خليجية بأسوأ حالاتها.

وقال عبد العباس لوكالة شفق نيوز؛ إن "منتخب قطر تمكن من تحقيق الفوز على منتخبنا بالبدلاء بعد ان واجهنا بالخط الثاني".

واضاف ان الاتحاد العراقي لكرة القدم أضاع "المشيتين" بعد أن تخبط في بالاستقرار على مدرب والثبات على احدهم لقيادة المنتخب ، كما فقد الاتحاد ثقة الشارع الرياضي من خلال عمله العشوائي.

وبين ان الاتحاد غير قادر للخروج بقرار بسبب غرور وتعالي المسؤول فيه وعدم فسح المجال للآخرين لاتخاذ القرارات .

ودعا عبد العباس؛ لاعبي المنتخب الى نسيان بطولة كأس العرب والتركيز على ما تبقى من مباريات التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم بغية الحصول على البطاقة الثالثة بعد أن فقدنا بشكل شبه نهائي احدى البطاقتين الأولى والثانية.

عصا سحرية

من ناحيته؛ قال افاد فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة العراقي؛ أن الأخير لا يمتلك عصا سحرية لتغيير المنتخب بهذه السرعة.

وأضاف بحر العلوم لوكالة شفق نيوز؛ "لقد تسلمنا المهمة منذ مدة بسيطة بعد ان تسلمنا تركة ثقيلة وقررنا من البداية التخطيط لبناء منتخب مستقبلي يكون له شأن بين منتخبات العالم بعد سقف زمني معين.

وأعرب عن اعتقاده بأن "ادفوكات جازف في قرار تدريبه المنتخب العراقي في هذه الفترة القصيرة بعد أن تعاقد مع الهيئة التطبيعية والدليل انه غادر الفريق بعد ان عجز في إكمال المهمة".

واوضح "اننا كاتحاد عملنا جاهدين من أجل استقرار المنتخب رغم قصر المدة والأخطاء الادارية التي ورثناها من التطبيعية، لكننا لم نيأس وعملنا منذ الوهلة الاولى لترميم البيت الكروي لكن المسؤولية كانت ثقيلة وتحتاج إلى وقت.

ودعا جميع من يحب الكرة العراقية إلى ان "يقف الى جانب الاتحاد ويمدنا بالمقترحات والمعلومات افضل من الانتقادات القاسية التي تؤثر على مشوار الكرة العراقية".

وبين ان "هنالك اجتماعا مرتقب للاتحاد لمناقشة موضوع المدرب المقبل وهنالك عدة احتمالات منها تغيير المدرب باجنبي او محلي او الابقاء عليه في هذه الفترة القصيرة أو ربما حلول اخرى نطمح من خلالها اعادة كرتنا الى الطريق الصحيح".

وأضاف بحر العلوم؛ "لقد قررنا الاهتمام بمنتخبات الفئات العمرية كالناشئين والشباب والاهتمام بالمدارس الكروية، إذ بدأ بمشروعه منذ أشهر وسيجني ثماره بعد عدة سنوات".

ومضى بالقول؛ إن "استقطاب المواهب لهذه المنتخبات والمدارس ستكون مفتوحة من داخل اوخارج العراق وذلك بهدف بناء المواهب وتهيئتها بشكل صحيح للمستقبل ومن ثم إعداد منتخب على مستوى عال"، لافتاً الى انه "حتى وان خرجنا من عملنا بالاتحاد بعد أربع سنوات سيأتي بعدنا أعضاء سيكملون المشوار ليكون للعراق منتخب جيد ومنافس لأقوى الفرق".