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جستن ميرام يشير لوجود "لوبي" داخل المنتخب العراقي ضد اللاعبين المغتربين

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-01T08:13:14+0000
جستن ميرام يشير لوجود "لوبي" داخل المنتخب العراقي ضد اللاعبين المغتربين

شفق نيوز/ أثار المهاجم جستن ميرام لاعب المنتخب العراقي الجدل؛ بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”تويتر“، قبل أن يقوم بحذفه.

ونشر جستن ميرام مقطع فيديو بعنوان: ”هكذا يتم محاربة المغتربين.. شاهد نفاق لاعبي المنتخب العراقي ضد جستن ميرام“، ويمتد لأكثر من دقيقتين، ويظهر في بداية المقطع كلمة ”اللوبي“، ويوضح المقطع أن لاعبي المنتخب العراقي يتجنبون تمرير الكرة لجستن ميرام رغم أنه في وضع ملائم لتلقي الكرة، لكن اللاعب حذف الفيديو من حسابه فيما بعد.

ويأتي هذا بعد أن كشف مصدر مطلع في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن المدرب الهولندي ديك أدفوكات المدير الفني الجديد لمنتخب العراق قام باستبعاد جستن ميرام من قائمة أسود الرافدين لمواجهتي لبنان والإمارات في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يشار إلى أن منتخب العراق يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى، وقد حصد نقطة من تعادله مع كوريا الجنوبية، في حين خسر 0/3 أمام إيران.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن جستن ميرام، البالغ من العمر 32 عاما، شارك في 35 مباراة مع منتخب العراق الأول، سجل فيها 4 أهداف.

ويقيم جستن ميرام في الولايات المتحدة، حيث يلعب لنادي ريال سالت ليك، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى في الدوري الأمريكي الأول لكرة القدم 2021، وحصد 39 نقطة من 27 مباراة، ويتأخر بـ 12 نقطة عن سياتل ساوندرز المتصدر.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن جستن ميرام سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع ريال سالت ليك في الدوري.

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