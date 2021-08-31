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أجزاء من الثانية تحرم العراق وساما بارالمبيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-31T13:20:50+0000
أجزاء من الثانية تحرم العراق وساما بارالمبيا

شفق نيوز/ وقفت أجزاء من الثانية عائقا امام عداء عراقي مشارك في بارالمبياد طوكيو، حيث حرمته من الحصول على وسام في البطولة.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية العراقية عقيل حميد لوكالة شفق نيوز؛ ان الحظ عاند العداء علي مبارك الركابي بخمسة أجزاء من الثانية لتحرمه من الوسام البرونزي في طوكيو بسباق ركض 400 متر.

وأوضح عقيل؛ ان العداء العراقي علي حقق المسافة بزمن  50 ثانية و90 جزءاً منها فيما حقق اللاعب الكندي 50 ثانية و85 جزءاً ليحصل الأخير على الوسام البرونزي ويفقد العراق وساما برالمبيا.

وفقد العداء علي مبارك وسام للعراق في بارالمبياد طوكيو اليوم بعد منافسة شرسة ليحل بالمركز الرابع.

وفاز بالوسام الذهبي في هذا السباق العداء المكسيكي جيشن بزمن (49.99) ثانية، وبالوسام الفضي العداء التونسي فرهات محمد جدو (50.33) ثانية وهو صاحب الرقم العالمي في هذا السباق.

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