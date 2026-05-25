جرس إنذار قبل المونديال.. ميسي مصاب

شفق نيوز- متابعة

دقّت أجراس القلق في الأرجنتين ومدينة ميامي الأميركية، بعدما اضطر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مغادرة مباراة فريقه إنتر ميامي أمام فيلادلفيا يونيون متأثرًا بإصابة عضلية، ما أعاد المخاوف بشأن جاهزيته قبل رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم 2026.

وخلال المباراة التي أُقيمت وسط أمطار غزيرة، توقف ميسي عند الدقيقة 73 ممسكًا بالعضلة الخلفية لساقه اليسرى، قبل أن يطلب استبداله بشكل فوري.

وغادر قائد المنتخب الأرجنتيني، البالغ من العمر 38 عامًا، أرضية ملعب نو ستاديوم بهدوء متجهًا مباشرة إلى غرف الملابس، في اللقاء الذي انتهى بفوز مثير لإنتر ميامي بنتيجة 6-4.

من جانبه، حاول مدرب الفريق الأرجنتيني غييرمو هويوس تهدئة المخاوف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مؤكدًا أن النادي لم يصدر أي تقرير طبي رسمي حتى الآن.

وقال هويوس: لا توجد إصابة مؤكدة حتى هذه اللحظة، وسنحصل على التشخيص قريبًا.

وأوضح أن قرار استبدال ميسي جاء كإجراء احترازي بسبب ظروف المباراة، مضيفًا: كان مرهقًا بالفعل، وأرضية الملعب كانت ثقيلة جدًا بفعل الأمطار، لذلك فضّلنا عدم المجازفة به.