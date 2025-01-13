جردة لأبرز تعاقدات أندية "نجوم العراق" خلال الانتقالات الشتوية

شفق نيوز/ أقدمت الأندية العراقية، على تعزيز صفوف فرقها بلاعبين محترفين ومحليين خلال الانتقالات الشتوية التي حددها الاتحاد العراقي لكرة القدم من 5 كانون الأول الحالي ولغاية 5 من شهر شباط المقبل.

وتأتي هذه التعاقدات بهدف تحسين مواقع بعض الأندية في جدول ترتيب فرق دوري النجوم، والهروب من المراكز الأخيرة والتخلص من شبح الهبوط.

وتعاقد نادي دهوك، مع المهاجم البرازيلي مارلون دوس سانتوس، 29 عاماً، قادماً من نادي ممفيس 901 الأميركي، حيث سبق للاعب أن لعب مع أندية تولسا وليون اف سي في أميركا وMadureira و Nova lguaca و Botafogo PB و Bangu RG البرازيلية.

كما تعاقد دهوك، أيضاً مع المدافع البرازيلي لوكاس هنريكي 29 عاماً، قادماً من نادي ممفيس 901 الأميركي، بعد خوضه تجربة في فورسنتوالد الألماني، غورنباخ الألماني، رأيت سايتانو البرازيلي.

فيما تعاقد نادي القوة الجوية، مع الغاني بيير جيان ماري ميسوكي، ليكون صقراً جوياً جديداً لما تبقى من عمر دوري نجوم العراق، وكان اللاعب قد مثل فريق نادي القاسم في وقت سابق، كما انجز النادي أوراق تعاقده مع الدولي العُماني عصام الصبحي حتى نهاية الموسم.

‏في المقابل، تعاقد نادي ديالى مع المهاجم اليمني عبد المجيد صبارة، قادماً من نادي وحدة صنعاء اليمني.

وكان نادي ديالى قد تعاقد مع المدافع التونسي أيمن محمود، 28 عاماً، قادماً من نادي إتحاد بن قردان التونسي، حيث خاض اللاعب سابقاً تجارب عديدة في الترجي التونسي، العربي الكويتي، ارارات الأرميني، الأولمبي الباجي التونسي.

إلى ذلك، وقع اللاعب اليمني أحمد السروري، على كشوفات نادي الحدود قادماً من فريق النفط.

في حين أصبح نادي الزوراء قريباً من التعاقد مع المهاجم الدولي علي خميس، قادماً من نادي الوحدات الاردني.