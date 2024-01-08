جردة حساب لهدافي العراق في بطولات آسيا.. عمانؤيل يوسف أول من سجل و"ابو ذنون" يتصدر

شفق نيوز/ تترقب عيون العراقيين باشتياق الى الدوحة، العاصمة القطرية التي تستضيف نهائيات كأس آسيا للمنتخبات الوطنية، بعد ان تعذرت الصين عن تلك الاستضافة مطلع عام 2023، بسبب اجراءات وقائية ضد تداعيات كوفيد 19.

وتقدم وكالة شفق نيوز، جردة حساب للهدافين العراقيين الذين سجلوا للمنتخب الوطني مع بداية كل بطولة من بطولات القارة الصفراء.

وتقدم المنتخب العراقي الوطني خمسة مراكز، ليحتل المركز الثالث والستين عالميا والسابع عربيا، بعد ان تولى الاسباني خيسوس كاساس مهمة تدريب المنتخب العراقي في السادس من تشرين الثاني عام 2022.

وشهد سجل اهداف منتخب العراق خلال مشاركاته في بطولات آسيا المتعاقبة على مر التاريخ اهدافاً للاعبين مع بداية كل بطولة وكان أول هدف سجل في تايلند عام 1972 للاعب عمانؤيل يوسف ، وفي اليمن عام 1976 للاعب كاظم علي، وفي ايران عام 1996 للاعب حسام فوزي ، وفي تايلند عام 2000 للاعب قحطان چثير ، وفي تركمانستان عام 2004 للاعب هوار الملا محمد ، وفي تايلند عام 2007 للاعب يونس محمود ، وفي ايران عام 2011 للاعب يونس محمود ، وفي الاردن عام 2015 للاعب ياسر قاسم ، واخيرا في فيتنام عام 2019 للاعب مهند علي.

ويعتبر يونس اللاعب العراقي الوحيد الذي يسجل الاهداف في اربعة بطولات آسيوية ، ففي الصين عام 2004 سجل هدفاً واحداً، وفي عام 2007 التي كان العراق بطل نسختها سجل اربعة اهداف ، وجرت في ثلاث دول "اندنوسيا وتايلند وماليزيا وفيتنام" ، وفي قطر عام 2011 سجل هدفاً واحدا ، واخيراً في استراليا عام 2015 سجل هدفين .