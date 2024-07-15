جردة حساب بترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد إسدال الستار عليه

شفق نيوز/ اسدل الستار على دوري نجوم العراق لكرة القدم الموسم 2023-2024، ‏أمس الأحد، بصدارة الشرطة وتتويجه بدرع الدوري للمرة السابعة في تاريخه.

وكان ترتيب الفرق العشرين في ختام الدوري كما يلي، الشرطة بالمركز الأول برصيد 87 نقطة، وفريق القوة الجوية ثانيا برصيد 82، ثم الزوراء بالمركز الثالث برصيد 75 نقطة، وحل النجف بالمركز الرابع برصيد 67 نقطة، ثم زاخو بالمركز الخامس بنفس رصيد النجف لكن بفارق الأهداف.

وجاء دهوك بالمركز السادس برصيد 58 نقطة ، ونوروز بالمركز السابع برصيد 56 نقطة ، فالطلبة بالمركز الثامن برصيد 53 نقطة، وأتى الحدود تاسعا برصيد 50 نقطة ، ثم نفط ميسان بالمركز العاشر برصيد 47 نقطة، وجاء النفط بالمركز 11 برصيد 46 نقطة ، بينما حل الميناء بالمركز 12 برصيد 42 نقطة ، وجاء الكهرباء بالمركز 13 برصيد 41 نقطة.

فيما جاء أربيل بالمركز 14 بنفس رصيد الكهرباء لكن بفارق الأهداف ‏، ثم فريق الكرخ بالمركز 15 برصيد 39 نقطة، يليه فريق كربلاء بالمركز 16 وجمع 37 نقطة ، فالقاسم بالمركز 17 برصيد 35، ثم نفط البصرة بالمركز 18 برصيد 34 نقطة ، وأمانة بغداد بالمركز 19 برصيد 31 نقطة ، وأخيرا نفط الوسط بالمركز 20 برصيد 16 نقطة.