"جردة" بالمعسكرات الداخلية والخارجية لأندية دوري نجوم العراق استعداداً للموسم 2025-2026

شفق نيوز- بغداد

أقامت عدة أندية من دوري نجوم العراق، تحضيراتها للموسم الكروي الجديد 2025-2026 في معسكرات تدريبية داخل العراق وخارجه، استعداداً للمنافسات المقبلة المقررة في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وكالة شفق نيوز تابعت هذه العسكرات وأجرت "جردة" لها، فقد واختارت عدة أندية خوض معسكراتها في دول مختلفة للاستفادة من الأجواء المثالية والبنى التحتية المتطورة، في حين فضلت بعض الفرق التحضير لمعسكراتها داخلياً في محافظات عراقية.

فكانت المعسكرات الخارجية لأندية، الزوراء، والشرطة، والقوة الجوية، وأمانة بغداد، في جمهورية مصر العربية.

بينما أقامت أندية زاخو، والطلبة، والنفط، معسكراتها في تركيا، في حين اختار ناديا الكرمة، والميناء، إقامة معسكرهما في تونس، أما نادي النجف فقد قرر إقامة معسكره الخارجي في إيران.

وأندية اخرى فضلت إقامة معسكراتها محلياً، حيث اختارت عدة أندية إقامة معسكراتها في محافظات عراقية، إذ يعسكر كل من أندية أربيل، ودهوك، ونوروز، والقاسم، ونفط ميسان، وديالى، والموصل، في مدن أربيل، ودهوك، والسليمانية، استعداداً لدوري النجوم المقبل.

يذكر أن دوري نجوم العراق 2025-2026 سينطلق رسمياً يوم السبت 13 أيلول/ سبتمبر 2025.