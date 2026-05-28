إجراء قرعة مباراة الـ(بلاي أوف) للدوري الممتاز بين الحدود وكربلاء

شفق نيوز- بغداد

أجرت لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الخميس، المؤتمرَ الفنيَّ الخاصَّ بتحديدِ آليةِ الفريق المتأهل من المباراةِ الفاصلة الـ(بلاي أوف) بين نادي الحدود صاحب المركز الثالث ونادي كربلاء صاحب المركز الرابع ضمن منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم السبت الموافق 30 أيار/مايو الجاري، على ملعب النجم الراحل شرار حيدر، عند الساعة السابعة مساءً.

وشهد المؤتمر حضور النائب الأول لرئيس الاتحاد سرمد عبد الإله، ورئيس لجنة المسابقات الدكتور فراس مطشر، ونائبه الدكتور فرات كاظم، وعضو قسم المسابقات يوسف إبراهيم، إضافةً إلى ممثلي الناديين.

وبحسب لائحة المسابقة، تُقام المباراة لمدة 90 دقيقة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل بعد ذلك يتأهل نادي الحدود باعتباره صاحب المركز الثالث، من دون الاحتكام إلى ركلات الترجيح، ليواجه صاحب المركز الثامن عشر من دوري نجوم العراق.