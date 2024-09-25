إجراء قرعة دوري المحترفين لكرة الصالات بمشاركة 16 نادياً

شفق نيوز/ أجرت لجنة كرة الصالات والشاطئية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرعة دوري المحترفين لكرة الصالات لموسم 2024/2025.

وأجريت القرعة في مقر الاتحاد ببغداد، بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار، وعضو الاتحاد غالب الزاملي، ورئيس اللجنة علي عبد الحسين، ونائب رئيس اللجنة زياد شامل، وممثلي الأندية المشاركة البالغ عددها 16 نادياً.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري في 16 تشرين الأول 2024.

وفي كلمته خلال الحدث، أعرب النائب الأول لرئيس الاتحاد، علي جبار، عن أمله في أن يكون الموسم المقبل مليئاً بالإثارة والندية، وأن يسهم في زيادة الحضور الجماهيري للعبة، مؤكداً على اهتمام الاتحاد الكبير بكرة الصالات وسعيه الدؤوب لتوفير جميع مستلزمات النجاح.

وأوضح أن اللجنة تعمل بجد لضمان تقديم موسم يرتقي بمستوى دوري المحترفين في موسمه الثاني.

من جانبه، أشار عضو الاتحاد، غالب الزاملي، إلى أن مشاركة 16 نادياً تعد خطوة مميزة لاكتشاف المواهب الجديدة ورفد المنتخبات الوطنية بها، مضيفاً أن هذه المشاركة ستزيد من حدة المنافسة وستسهم في تقديم مباريات قوية، ما يتطلب اختيار القاعات المناسبة بعناية لضمان ظهور الدوري بأفضل صورة.

كما كشف رئيس اللجنة، علي عبد الحسين، عن التعليمات والضوابط التي سيتم تطبيقها في الموسم المقبل، داعياً الأندية إلى الالتزام بها وتقديم أداء فني يعكس التطور الكبير في اللعبة. وأوضح نائب رئيس اللجنة، زياد شامل، كيفية اختيار القاعات ومدى جاهزيتها لاستضافة المباريات، مشدداً على أهمية التعامل الاحترافي مع مختلف الحالات التي قد تطرأ أثناء المنافسات.

وأسفرت الجولةُ الأولى عن مواجهات: مصافي الوسط يلاعب نفط الوسط، والشرقية يواجه الشباب البصري، والموارد المائية يلاقي أمانة بغداد، والدفاع الجوي يلتقي الشرطة، والجيش يواجه دجلة الجامعة، وغاز الجنوب يلاقي اوروك، وبلدية البصرة يلاعب نفط البصرة، والحشد الشعبي يلتقي آليات الشرطة.