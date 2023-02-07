إجراء قرعة دوري الشباب لفرق الممتاز وتحديد 15 شباط موعداً لانطلاقه

شفق نيوز/ أقيمت، اليوم الثلاثاء، قرعةُ دوري الشباب لفرقِ المُمتاز في مقرّ الاتحاد بحُضورِ رئيس اللجنةِ حيدر عوفي وأعضاء اللجنة.

وحددت اللجنةُ الخامسَ عشر من الشهر الحالي موعداً لانطلاقِ الدوري، وقسمت الفرقُ المُشاركة على مجموعتين، ضمت المجموعةُ الأولى (أمانة بغداد، الكرخ، الصناعة، النفط، الكهرباء، الزوراء، الحدود، الشرطة، زاخو، نوروز، أربيل).

بينما ضمت المجموعةُ الثانية (القوة الجويّة، الطلبة، الميناء، نفط البصرة، نفط ميسان، الناصريّة، كربلاء، القاسم، النجف، نفط الوسط، الديوانيّة).

وأسفرت الجولةُ الأولى عن المواجهاتِ الآتية:

- الكرخ / أمانة بغداد.

- زاخو / نوروز.

- أربيل / النفط.

- الصناعة / الحدود.

- الزوراء / الشرطة.

- القوة الجويّة / نفط الوسط.

- كربلاء / الطلبة.

- الميناء / القاسم.

- الناصريّة / نفط ميسان.

- النجف / نفط البصرة.

بينما سيكون الكهرباء والديوانيّة في حالةِ انتظار.