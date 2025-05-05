إجراء قرعة الأدوار النهائية لدوري دون 19 عاماً لكرة القدم

شفق نيوز/ أقيمت، يوم الاثنين، قرعةُ الأدوار النهائيّة لدوري دون 19 عاماً، بحُضورِ عضو المكتبِ التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم غالب الزاملي.

وأشرف على القرعةِ، التي حضرها ممثلو الأندية المتأهلة، أعضاءُ لجنة المسابقاتِ فهمي العامري ويحيى نزار والدكتور عمر محمد، وأعضاء قسم المسابقات شهاب أحمد وصباح نور الدين ويوسف إبراهيم وسعد أحمد وكرار محمد.

وجرت قرعةُ دور الـ 16 لمنافساتِ دوري دون 19 عاماً، حيث أسفرت عن مبارياتِ الذهاب التي تلعب يوم السبت الموافق 10/ 5، ومباريات الإياب تلعب يوم 14/ 5، وعلى النحو التالي:

1 - النجف - الزوراء / ملعب النجف الثانوي

2 - الكرخ - الكرمه / كهرباء الوسط (المشتل)

3 - دهوك - الميناء / دهوك الثانوي

4 - الصناعات الكهربائية - اربيل / (يحدد لاحقا).

5 - ديالى - القوة الجوية / هبهب

6 - النفط - امانة بغداد / النفط

7 - القاسم - زاخو / الطليعة

8 - الطلبة - نفط البصرة / الغزالية