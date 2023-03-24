إجراء انتخابات اتحاد "السوكا" واللجنة الأولمبية في واسط

شفق نيوز/ فاز جعفر عبد النبي الشيخ بمنصب رئاسة اتحاد السوكا العراقي (الألعاب المصغرة).

جاء ذلك بحضور اللجنة الخاصة للانتخابات وأعضاء الهيئة العامة والذين عددهم 25 من أصل 32 عضوا.

وأسفرت الانتخابات عن فوز جعفر عبد النبي الشيخ بمنصب الرئيس وحسام صاحب الجزائري نائباً اول واحمد عباس نائباً ثانياً، وعضوية كل من صفاء حسون و احمد حسن وابراهيم خليل وحيدر خضر وهيثم صالح وسلوى جاسم وهيب.

يذكر ان السوكا هي لعبة كرة القدم مصغرة تمارس في كافة أنحاء العالم.

على صعيد آخر؛ أقامت اللجنة الانتخابية المكلفة بإجراء انتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات مساء اليوم المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة واسط.

وأسفرت نتائج إنتخابات الهيئة الإدارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة واسط عن فوز ماجد خلف سعد بمنصب الرئيس، و اياد هادي فاضل بمنصب نائب الرئيس، وزينب محمد صگبان ممثلة للعنصر النسوي.