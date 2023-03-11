إجراءات مشددة وانتشار عسكري في باحة اللجنة الأولمبية العراقية

شفق نيوز / يشهد مقر اللجنة الأولمبية العراقية بالعاصمة بغداد، يوم السبت، الانتخابات التكميلية للمكتب التنفيذي للجنة، للمناصب الشاغرة النائب الاول والثاني والثالث.

هذا وشهد محيط مقر اللجنة، إجراءات أمنية مشددة، وانتشاراً عسكرياً مكثفاً، تضمنت منع دخول الإعلام من قبل الحمايات التي ملأت داخل ساحة مقر الأولمبية وخارجها.

وتجرى الآن الانتخابات التكميلية للجنة الأولمبية، التي تشهد تنافساً على منصب النائب الاول بين خالد گبيان وعقيل مفتن، ومنصب النائب الثاني بين سمير الموسوي ومهدي شواي، ومنصب النائب الثالث زياد حسن وخليل ياسين.