إجراءات صارمة تواجه المنتخب العراقي في كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أعلن المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي، هشام محمد، يوم الاحد، وصول أسود الرافدين الى كوريا الجنوبية استعداداً لخوض أولى المباريات في الثاني من الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال محمد باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، من عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، "عندما وصلنا فوجئنا بإجراءات صارمة جدا وغير طبيعية لم نألفها في اي مكان تتعلق بالوقاية من فيروس كورونا".

واوضح ان "الوفد مت اصطحابه الى مكان يبعد قرابة الساعة عن المطار وهو عبارة عن محجر خاص للوافدين من خارج البلد وتم اخذ المسحات والتي ستظهر نتائجها يوم غد الاثنين".

واضاف ان "المنتخب بهذه الحالة سيبقى دون تدريب وهو جانب كان قد قرره المدرب ادفوكات، كما ان المنتخب امضى رحلة طويلة بحدود 12 ساعة ولابد للاعبين من الاستشفاء بعدها".

وبين محمد "بعد ظهور نتائج المسحات سيبدأ المنتخب تدريبته بواقع وحدتين صباحية ومسائية بتواجد اللاعبين كافة".

وابدى محمد استغرابه من الروتين الخاص بالإجراءات الكورية، موضحا "تم تزويد كل شخص في الوفد بسبعة صفحات لملئها وهي خاصة بالفيزا، واحدى عشر صفحة تتضمن اسئلة تخص فيروس كورونا، وهذا احتاج منا وقتا طويلاً لإكمالها وسط استغراب الجميع".

واكد ان "كل الوفد يمتلك كارت التلقيح لكن الكوريين لا يعترفون به واخذوا مسحة من كل الوفد العراقي وننتظر النتيجة لينقلونا من هذا الحجر الصحي الى مقر اقامة المنتخب العراقي".

ونفى ان تكون ان هناك اجراءات صارمة تعسفية من قبل الكوريين كما نقلت في بعض وسائل الاعلام، مضيفا "اعتقد ان هذه الاجراءات تطبيقها السلطات الكورية على جميع الوافدين من الخارج وليس هناك تعمد تجاه الوفد العراقي دون غيره".

وكان وفد المنتخب العراقي لكرة القدم، قد غادر العاصمة بغداد يوم أمس السبت، متوجها إلى سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، بطائرة خاصة لملاقاة نظيره الكوري الجنوبي في الثاني من الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ودعا مدرب المنتخب ادفوكات قائمة من اللاعبين التي ستمثل المنتخب العراقي خلال لقائي كوريا الجنوبية وايران والتي تألفت من: فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس لخط الدفاع، وأمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجستن ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين لخط الهجوم.