إجراءات الخارجية العراقية تحرم منتخبات آسيوية وعربية من المشاركة ببطولة قارية في بغداد

شفق نيوز/ حمّل رئيس اتحاد القوس والسهم العراقي سعد المشهداني، يوم الثلاثاء، وزارة الخارجية العراقية مسؤولية عدم التحاق عدد من وفود المنتخبات الآسيوية والعربية للمشاركة في بطولة آسيا المقررة انطلاقها مساء اليوم في العاصمة بغداد.

وقال المشهداني لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الخارجية تأخرت في إصدار التأشيرات رغم تنسيقنا وتأكيداتنا إلا أنها لم تستجب لنا، ولذلك منتخبات السعودية والإمارات وماليزيا تخلفوا عن المشاركة بسبب تأخر الإجراءات".

وأضاف أن "الخارجية أصدرت تأشيرات الدخول لباقي الوفود المشاركة على وجبات وبشكل متقطع وكان الأجدر أن تنجز التأشيرات سريعاً لتسهيل وضمان وصول الوفود المشاركة بالكامل".

وأكد المشهداني أن "البطولة كبيرة وتظافرت كل الجهود لإقامتها وإنجاحها وعكس صورة مشرقة عن العراق وإيصال رسائل تطمين للدول الأخرى بأن بلدنا العراق بخير ويمر بأفضل حال وكان ينبغي إنجاز كل المتعلقات بأسرع وقت".

وبين أن "البطولة ستشهد مشاركة 22 منتخباً آسيوياً وعربياً وهي أشبه بعرس آسيوي يحتضنه العراق لأول مرة".