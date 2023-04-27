"جذور الثيل" تؤجل إقامة المباريات على ملعب الزوراء (وثيقة)

شفق نيوز/ طالبت الشركة المنفذة لملعب نادي الزوراء الرياضي، يوم الخميس، بعدم إقامة أي مباريات أو تدريبات على أرض الملعب لمدة اسبوعين لعدم جاهزيته.

وقال مدير الموقع مهدي فتحي في وثيقة موجهة الى نادي الزوراء، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "عملية إعادة زرع البذور الصيفية تحتاج إلى تثبيت جذور الثيل التي تستغرق شهراً ونصف الشهر".

وأضاف أن "الموعد المطلوب لتثبيت الثيل سيكون بعد أسبوعين لكن الظروف البيئية كانت مختلفة عن السنوات السابقة ولم ترتفع درجات الحرارة كما كان متوقعا لذا فإن نمو الثيل الصيفي كان بطيئا نوعا ما".

وطالب فتحي بـ"ضرورة تجهيز السماد والمبيدات لعدم إمكانية الاستغناء عنها إذ أن ذلك سيؤدي إلى ضعف الثيل وتؤخر نموه وتثبيت جذوره، لذا يجب اصدار الأوامر لتجهيز هذه المواد وبالسرعة الممكنة لاكمال مراحل الزرع وعدم اجراء أي تدريب او مباراة خلال الأسبوعين القادمين".

يذكر ان لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعلنت عن اقامة مباراتين على ملعب الزوراء في الجولة 26 للدوري الممتاز يوم السبت المقبل تجمع الاولى مباراة الكهرباء مع الصناعة في الساعة السادسة مساءً، والثانية تجمع الزوراء مع النجف في العاشرة والنصف مساءً.