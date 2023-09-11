جذاف عراقي يحقق المركز التاسع عالمياً والمنتخب يستعد لبطولة جديدة منتصف الشهر الجاري

شفق نيوز/ حقق لاعب المنتخب الوطني للتجذيف محمد رياض الخفاجي، اليوم الاثنين، المركز التاسع في منافسات الفردي الخفيف ضمن بطولة العالم التي اختتمت منافساتها في العاصمة الصربية بلغراد بمشاركة خمسة وعشرين منتخباً.

وتمكن رياض من تحقيق المركز الرابع في منافسات نهائي المجموعة "B"، وهي نتيجة جيدة سيما وان العراق شارك في هذه البطولة بلاعبين إثنين فقط هما محمد رياض وبكر شهاب.

فيما تعذرت مشاركة منتخبنا في منافسات الزوجي الخفيف عَقِب تعرض أحد اللاعبين الى وعكة صحية اضطرته للانسحاب والعودة الى بغداد مبكراً.

تجدر الاشارة الى ان المنتخب الوطني العراقي للتجذيف وبعد ان يعود الى العراق من بطولة العالم سيغادر الى الصين في السادس عشر من الشهر الحالي وذلك للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام هناك نهاية أيلول الجاري.