جذافان عراقيان يتأهلان لنهائي آسيا بفعالية الزوجي الثقيل في دورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز/ تأهل الجذافان محمد رياض و زميله بكر شهاب الى نهائي آسيا بفعالية الزوجي الثقيل من ضمن ستة بلدان هي: العراق، وإيران، والصين، واوزبكستان، واندونيسيا، والهند في الانطلاق المنافسات.

وقال رئيس البعثة النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية سمير الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن البعثة العراقية ستجري عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت مدينة "هانغتشو"، مراسم رفع العلم العراقي بمقرها في القرية الأولمبية بحضور جميع أفرادها إيذاناً بالمشاركة العراقية الرسمية في المحفل الأولمبي الآسيوي الأبرز.

وبين أن الوفد العراقي لدورة الألعاب الآسيوية اكمل مستلزمات مكتب البعثة وإدارة الوفود المشاركة بمنافسات النسخة الـ19 التي انطلقت أدوارها التمهيدية في عدد من الألعاب.

كما اشار رئيس البعثة العراقية الى ان وفود الرياضيين العراقيين وصلت بالفعل الى مقر إقامتها المخصصة لها في القرية الأولمبية في "هانغتشو" باستقبال وتحضير أجرتها الملاكات الادارية المكلفة بذلك.

يذكر ان العراق سيشارك بـ32 رياضياً ينافسون في 12 فعالية رياضية هي: ألعاب القوى، ورفع الأثقال، والملاكمة، والجودو، والمبارزة، والكاراتيه، والتايكواندو، والكوراش والجوجتسو، والقوس، والسهم، والتجذيف، والكانوي.