جدول مواجهات اليوم في منافسات الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عن جدول مباريات، اليوم السبت، ضمن انطلاق الجولة 17 من مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري الممتاز.

وبحسب الجدول، يواجه فريق دهوك، فريق نفط ميسان عند الساعة الثانية ظهرا على ملعب دهوك، كما يواجه فريق اربيل فريق نوروز على ملعب فرانسو حريري في الساعة الرابعة والربع.

ويواجه نادي الكهرباء فريق نادي الشرطة على ملعب الزوراء في بغداد عند الساعة السادسة والنصف، فيما يجمع ملعب الشعب الدولي في بغداد، فريقي القوة الجوية والصناعة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم.