جدول مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم في بطولة كأس العرب 2021

شفق نيوز/ اسفرت قرعة المجموعة الاولى لبطولة كأس العرب المقررة اقامتها بدولة قطر أواخر العام الحالي، عن تحديد المباريات التي سيخوضها المنتخب العراقي لكرة القدم أمام المنتخبات المنافسة.

وستنطلق البطولة في الاول من شهر كانون الاول المقبل ولغاية الثامن عشر من الشهر نفسه، وسيلاقي منتخبنا الوطني في اولى مواجهاته في البطولة، الفائز من منتخب سلطنة عمان ومنتخب الصومال اللذان سيلتقيان يوم الثلاثاء30 تشرين الثاني 2021 في السابعة مساء.

وفي اللقاء الثاني يلاقي منتخبنا الفائز من منتخب البحرين ومنتخب الكويت، المقررة يوم الجمعة الموافق 3 كانون الاول في الساعة الواحدة ظهرا.

ويلاقي منتخبنا الوطني نظيره القطري في المواجهة الثالثة يوم الاثنين 6 كانون الاول في الساعة العاشرة مساءً.

وجرت قرعة كأس العرب لكرة القدم، بحسب مستويات المنتخبات، وضم المستوى الاول، تونس والجزائر والمغرب وقطر، والمستوى الثاني، العراق ومصر والسعودية والإمارات، والثالث، سوريا وعمان أو الصومال، ولبنان أو جيبوتي، والأردن أو جنوب السودان، والمستوى الرابع، البحرين أو الكويت، وموريتانيا أو اليمن، وفلسطين أو جزر القمر، وليبيا أو السودان.

واسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الاولى الى جانب قطر والفائز من مواجهة عمان والصومال في الملحق، والفائز من مواجهة البحرين والكويت.