جدول مباريات الجولة 35 من الدوري الممتاز وهوية المتأهل الأول للنجوم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن برنامج مباريات الجولة 35 من الدوري العراقي الممتاز، والتي تضم 10 مباريات، تنطلق جميعها في الساعة 4:30 عصراً.

وفي الجولة المقبلة، يلتقي فريق مصافي الجنوب مع الجولان على ملعب المدينة الرياضية الثاني في البصرة، بينما يحل الرمادي ضيفاً على كربلاء في ملعب كربلاء الدولي.

ويواجه الحدود فريق الحسين على ملعب أمانة بغداد، فيما يلتقي الناصرية مع البصرة على ملعب الناصرية الأولمبي.

وعلى ملعبه يستضيف البيشمركة فريق غاز الشمال، بينما يلتقي ميسان مع الفهد على ملعب الشهيد أبو منتظر.

ويستضيف عفك فريق الاتصالات على ملعب الأول، كما يواجه المصافي فريق الكاظمية على ملعبه، بينما يستضيف البحري فريق الحشد الشعبي، واخيراً يلتقي الوسط مع الجيش على ملعب الكوفة.

وحسم فريق الجولان تواجده في دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027 بعد جمعه 75 نقطة، بينما تتواصل المنافسة على البطاقة الثانية بين الحدود وغاز الشمال ولكل منهما 64 نقطة، مع أفضلية للحدود بفارق المواجهات المباشرة.