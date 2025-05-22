جدول المباريات .. سلة العراق تواجه نيوزيلندا بمستهل مشوار كأس آسيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة السلة، يوم الخميس، عن جدول وتواريخ مباريات كأس آسيا 2025 التي ستقام في السعودية شهر آب/أغسطس المقبل .

وقال رئيس الاتحاد خالد نجم لوكالة شفق نيوز، ان "منتخبنا الوطني لكرة السلة سيخوض مباراة الافتتاح الأولى للبطولة أمام نظيره النيوزلندي في الخامس من شهر اب المقبل".

وأضاف أن "المنتخب العراقي سيواجه الصين تايبيه في السابع من الشهر ذاته، بينما يختتم مباريات المجموعات بلقاء الفلبين في التاسع من شهر آب المقبل".

كما أشار نجم الى أن "الاتحاد وبالاتفاق مع مدرب المنتخب العراقي الصربي فازالين ماتيتش سيقيم المنتخب عدداً من المعسكرات التدريبية بغية الاستعداد الأمثل للبطولة الاهم قاريا، والتي ستنطلق بالمملكة العربية السعودية في السابع من آب المقبل بمشاركة 16 منتخبا يمثلون القارة الصفراء".

ووضعت قرعة كأس آسيا لكرة السلة المنتخب الوطني العراقي في المجموعة الرابعة في بطولة آسيا 2025.

وأوقعت القرعة منتخب العراق لكرة السلة الى جانب منتخبات الصين تايبيه ونيوزيلندا والفلبين.