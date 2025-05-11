جدل مؤتمر أرنولد.. موقف "قاطع" من درجال على استقالة محمد فرحان

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الأحد، "رفضه القاطع" لاستقالة الأمين العام لاتحاد الكرة محمد فرحان.

وقدم الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان، أمس السبت، استقالته من منصبه عقب "توبيخه" من قبل رئيس الاتحاد، عدنان درجال، أمام عدسات الكاميرا خلال المؤتمر الصحفي.

وكان سبب التوبيخ، لتحدث فرحان عبر الهاتف وهو يجلس بالقرب من عدنان درجال الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد تقديم المدرب الأسترالي غراهام أرنولد.

وأكد درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرحان من الشخصيات الكفوءة والمقتدرة، وقدمت الكثير للكرة العراقية خلال المدة الماضية" .

وأضاف رئيس الاتحاد، أن "ما حدث يوم أمس في المؤتمر الصحفي يعد أمراً طبيعياً إلا أنه ضخم بشكل غير طبيعي، مما أجبر الأمين العام على تقديم استقالته".

وأشار إلى إن "ضغوطات العمل اليومية قد تولد بعض الأشياء، إلا أنها في النهاية تعد أمراً غير مقصود، ولا يدخل في خانة الإساءة -لاسمح الله- كما حاول البعض تفسير ما حدث للأسف الشديد".

وتابع، أن "رفض الاستقالة بشكل قاطع يأتي من باب الاعتزاز بشخصية الأمين العام الذي قدم جهداً مخلصاً طيلة المدة الماضية من العمل المضني، والكبير في اتحاد الكرة".

وقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس السبت، مدرب المنتخب الجديد الأسترالي غراهام أرنولد، رسمياً لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد في العاصمة بغداد، وتخلل هذا المؤتمر انفعال درجال على فرحان لتحدثه عبر الهاتف وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.