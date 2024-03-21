جدل في فرنسا.. استبعاد "الصائمين" من المنتخب

شفق نيوز/ تداولت تقارير إخبارية فرنسية أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا تحت 19 عاما قرر استبعاد لاعب الوسط مامادو دياوارا بسبب تمسكه بالصيام أثناء خوض المباريات.

وقال تقرير نشره موقع راديو "مونت كارلو" إن "برنارد ديوميدي مدرب فرنسا تحت 19 عاما استبعد لاعب ليون مامادو دياوارا، الذي ينحدر من أصول مالية ويعتنق الدين الإسلامي، من قائمة فرنسا التي تستعد لمواجهة كل من هولندا وليتوانيا في تصفيات كأس أوروبا، وذلك استجابة لطلبات الاتحاد الفرنسي للعبة الذي يرفض مشاركة اللاعبين الصائمين مع المنتخبات الوطنية.

ووفقا للتقرير، دفع دياوارا ثمن تمسكه بالصيام، بالاستبعاد من قائمة المنتخب، قبل أن يتم استدعاء تابيبو أسوماني بدلا منه، فبعد أن تضمنت القائمة اسم لاعب ليون الشاب، لم تمض سوى ساعات على بداية معسكر منتخب فرنسا لأقل من 19 عاما، حتى شوهد دياوارا وهو يتمرن مع فريقه الفرنسي ليون دون معرفة ما حدث.

وكثيرا ما أثار تشبث اللاعبين الفرنسيين الذين يعتنقون الإسلام ويتمسكون بالصيام أثناء المباريات جدلا في الأوساط الكروية في فرنسا، وذلك في ظل صرامة الأندية والاتحاد حيال الظاهرة وتهديده الصائمين بالاستبعاد من النادي أو المنتخب.

وفي الموسم الماضي، استبعد أنطوان كومبواريه مدرب نانت السابق، الجزائري جوان حجام بعدما رفض الأخير الإفطار في نهار رمضان.

وفي العام نفسه، 2023، أبدى الاتحاد الفرنسي للعبة صرامة غريبة في دعوة الحكام لعدم إيقاف المباريات لدقيقة واحدة، من أجل كسر صيام اللاعبين مثلما تفعله اتحادات كروية أخرى في أوروبا ومنها الاتحاد الإنجليزي.

ووجه الاتحاد الفرنسي آنذاك تنبيها لحكام الدوري الممتاز وسائر دوريات الدرجات الأدنى بعدم إيقاف المباريات التي يوجد بها لاعبون مسلمون ولو لدقيقة لكسر صيام اللاعبين بتناول المياه أو حبات من الفواكه.