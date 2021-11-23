جدل في القوة الجوية.. الادارة تقرر شطب مئات الأعضاء بسبب "3" آلاف دينار

شفق نيوز/ استبعد الخبير القانوني المحامي وليد الشبيبي يوم الثلاثاء، تزوير كتاب الأبعاد الذي اصدرته ادارة نادي القوة الجوية والقاضي بإقصاء عشرات الأعضاء في الهيئة العامة للنادي.

و قررت ادارة القوة الجوية شطب 292 عضواً من الهيئة العامة للنادي بحجة عدم دفعهم الاشتراك السنوي للنادي.

وكان لاعب القوة الجوية السابق رزاق فرحان بين في تصريح متلفز ان قرار ابعاد 292 من اعضاء الهيئة العامة لنادي القوة الجوية جاء من خلال كتاب مزور ولم يصدر من الإدارة.

وقال الشبيبي لوكالة شفق نيوز؛ "انا المحامي الذي أقام الدعوى باسم المبعدين من الهيئة العامة ضد ادارة القوة الجوية لنقض القرار"، مبيناً أن "الكتاب ابرزه محامي النادي أمام محكمة المنازعات الرياضية بمرافعة يوم 15 / 11 / 2021 وهذا دليل على ان الكتاب ليس مزورا بل صادر من ادارة النادي".

وأشار الخبير القانوني إلى أن "قرار الابعاد الخاص بالهيئة العامة غير قانوني"، مبشراً "جميع المبعدين بأن ينتظروا القرار الذي سيصدر من المحكمة ان شاء الله بإبطال قرار الابعاد لان هذه الاجراءات الصادرة من ادارة النادي كلها مخالفة لقانون 18 المعدل بالقانون 37".

وبين الشبيبي؛ ان "الكابتن رزاق فرحان يتوقع أن كتاب إقصاء 292 عضوا من الهيأة العامة مزور حسب ما ذكره في لقاء متلفز، لكني أؤكد له أن الكتاب رسمي وليس مزورا لأنه أبرز في المحكمة العراقية من قبل محامي نادي القوة الجوية وسيترتب أثرا قانونيا بشأنه، بعد أن وردت بلائحة المرافعة يوم 22 / 11 / 2021 وهذه اللائحة التي أبرزت من قبلنا ردا على هذا الكتاب".

واكد ان "ما فعلته ادارة القوة الجوية سبقتها إليه ادارة الديوانية"، ناصحاً "إدارتي الجوية وقبلها الديوانية بالعدول والتراجع لانها الإجراءات مخالفة للقانون وستزيد الطين بلة وتزيد المشاكل لأنها قرارات مخالفة للقانون".

يذكر أن الاشتراك الشهري مبلغ 3 الاف دينار يتم تسديده من قبل عضو الهيئة العامة لنادي القوة الجوية، فيما يبلغ اشتراك نادي الديوانية مبلغ ألف دينار شهريا فقط.

بدوره؛ قال سمير كاظم النائب السابق للنادي وعضو الهيئة العامة للنادي لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا خطا فادح لايسكت عنه وامر عجيب غريب لان عضو الهيأة العامة لا يستبعد الا بقرار من الهيأة العامة على سبيل المثال؛ هل للحكومة الحق بإخراج الشعب بالتأكيد كلا، لكن الشعب هو من يقرر مصيره، وعليه لا يجوز ولا يحق لهيئة إدارية أن تقصي أعضاء من الهيأة العامة".

وطالب كاظم وهو مشمول بالشطب من الهيئة العامة؛ ادارة القوة الجوية بـ"التريث بهذا الموضوع اذا كانت لديهم حجة بعدم دفع الاشتراك فعليهم يبلغوا الاعضاء قبل شهر ليتسنى لهم دفع الاشتراك".

وأشار الى ان "الادارة كانت متسرعة بهذا الاجراء وعليها الجلوس واعادة النظر بالموضوع باسرع وقت لان الهيأٰت العامة هي من تقود الاندية".