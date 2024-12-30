جدل اتحاد الكرة.. ما حقيقة الاجتماع المغلق للإطاحة بـ عدنان درجال؟

شفق نيوز/ بعد الجدل المثار حول الاتحاد العراقي لكرة القدم، على خلفية النتائج السلبية التي حققها المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت، سرت أنباء عن وجود حراك داخل الاتحاد للإطاحة برئيسه عدنان درجال.

وبهذا الخصوص قال الناطق الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما ورد في برنامج رياضي لإحدى القنوات الفضائية، بشأن عقد عدد من أعضاء الاتحاد اجتماع مغلق بغياب رئيس الاتحاد عدنان درجال وحضور يونس محمود، غير صحيح".

وأبدى الموسوي استغرابه "من تداول أنباء في بعض وسائل الإعلام بدون مصدر صريح وليس لها صحة".

يذكر أن جدلا كبيرا أثير حول الأموال التي هدرها الاتحاد العراقي لكرة القدم، بشأن تطوير المنتخب والاستعانة بمدرب إسباني، دون أن تتحقق أي نتائج، وقد دخل البرلمان العراقي على خط الأزمة، وطالب باستجواب القائمين على الاتحاد، بسبب الهدر المالي الكبير.

وخرج المنتخب العراقي من بطولة كأس الخليج، بعد خسائر متتالية، ولم يصل للدور المتقدم فيها، وهذا في ظل استمرار تصفيات كأس العالم، التي ما تزال غامضة ولم يحقق فيها نتائج إيجابية أيضا.

‏من جانبه، يبين عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، أن "مثل هذا الاجتماع لم يحدث، وأنا استغرب تداوله في بعض وسائل الإعلام"، داعيا إلى "توخي الدقة في نقل الأنباء التي تخص الاتحاد وأخذها من مصادر من داخله".

وتابع أن "الاتحاد يعمل كمنظومة عمل مشاركة، وقد توجد هناك آراء مختلفة تصب لصالح العمل، لكن لاتوجد تكتلات ولا اجتماعات تعقد دون معرفتنا"، مضيفا أن "الكل يعمل من أجل مصلحة وخدمة الكرة العراقية".

وليس بعيدا عن تصريح العلوم، أبدى عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، استغرابه من تداول أخبار بشأن هذا الاجتماع، مؤكدا "أي اجتماع لم يعقد لأعضاء معينين ضد رئيس الاتحاد".

واستطرد، في تصريحه لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد يعمل كخلية، وقد نختلف بالاراء لأجل خدمة اللعبة، لكننا في الاتحاد جسد واحد نعمل جميعاً لأجل الكرة العراقية".

ولفت إلى أنه "نستغرب من سماعنا عن أخبار تسعى لعرقلة وتشويش عملنا"، مبينا أن "ما يتداول من أخبار حول عقد اجتماع مغلق لثمانية من أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم بغياب عدنان درجال وحضور يونس محمود، وأن الاجتماع كان لغرض التخطيط للإطاحة بعدنان درجال، والمجتمعون يحاولون توريط يونس محمود بمحاولة الإطاحة، عار عن الصحة تماماً ولا أساس له".